Trânsito muito condicionado em Lisboa e no Porto

Um acidente na A5, na tarde desta segunda-feira, está a condicionar o trânsito em Lisboa.

O incidente ocorreu no final do Viaduto Duarte Pacheco em direção a Cascais.

De acordo com a TSF, as vias da esquerda estiveram cortadas, mas o acidente está já em resolução.

Há fila compacta desde o Marquês de Pombal, pelo Túnel e Amoreiras.

No Porto, um acidente na VCI, antes do nó da A3 no sentido Freixo/Arrábida, também está a condicionar o trânsito, com fila desde a Ponte do Freixo.

Na zona do Amial também há abrandamentos devido a um incêndio que ocorreu naquela zona.

Notícia atualizada às 18h43