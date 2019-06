Homem agride árbitro durante jogo do filho e é detido por agente da PSP que estava de folga

Um agente da Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve, no último domingo, um homem de 27 anos, que invadiu um campo de futebol e agrediu com um soco o árbitro, num jogo que decorria na União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho, Vila Franca de Xira.

De acordo com o Jornal de Notícias, o suspeito, pai de um dos jogadores, invadiu o campo e confrontou o árbitro por uma decisão tomada durante a partida do escalão “Traquinas”, correspondente a atletas com menos de nove anos.

De seguida, o homem agrediu o árbitro com um soco na cabeça, deixando-o inanimado no chão.

Segundo o Jornal de Notícias, que cita a Rádio Sons do Sul, o agente da PSP, que estava de folga, acabou por deter o agressor e entregá-lo a uma patrulha da PSP que se dirigiu ao local.

O árbitro teve de receber tratamento hospitalar no Hospital de Vila Franca de Xira.