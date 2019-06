Chuva regressa esta quarta-feira em algumas regiões do país

Esta terça-feira é marcada pela descida de temperatura, sendo esperados períodos de chuva, em especial no Minho e Douro Litoral, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Segundo o IPMA, são esperados períodos de céu muito nublado nas regiões do Norte e Centro. Prevê-se ainda períodos de chuva no Minho e Douro Litoral a partir da madrugada, estendendo-se gradualmente às restantes regiões.

Na região Sul, o IPMA prevê céu geralmente pouco nublado, com possibilidade de chuva fraca no Alto Alentejo e no litoral oeste entre o fim da manhã e o meio da tarde.

As temperaturas máximas vão variar entre os 28 graus, em Faro, e os 17 graus, em Viseu. Já a temperatura mínima vai variar os 16 graus, em Faro, e os 6 graus, na Guarda.