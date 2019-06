VÍDEO | David Carreira detido nos Estados Unidos

David Carreira foi detido nos Estados Unidos.

Segundo o Correio da Manhã, as autoridades norte-americanas detiveram o artista, enquanto este gravava um vídeo de promoção à sua música, alegando que o cantor não tinha as autorizações necessárias para gravar no local.

Além de David Carreira, mais duas pessoas da equipa técnica foram detidas.

De acordo com o mesmo jornal, os advogados do cantor já estão a tentar resolver a situação.

Joana Sousa, manager do artista, confirmou à revista ‘VIP’ a detenção e confirmou que a mesma está relacionada com “problemas com autorizações para gravar no local”.