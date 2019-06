Uma bandeira portuguesa, um resgate e um regresso inesperado: Trailer oficial de 'La Casa de Papel' já está disponível

O trailer oficial da terceira temporada de 'La Casa de Papel', a série espanhola que conquistou os portugueses, foi lançado na passada segunda-feira.

No trailer podemos ver grande parte das personagens reunidas num barco, com a bandeira portuguesa, “em águas internacionais” a festejar o assalto à Casa da Moeda antes de cada um seguir o seu caminho. Tokyo e Rio refugiam-se numa ilha deserta mas não durante muito tempo. Longe dos seus amigos, o casal é surpreendido com um ataque surpresa das autoridades na ilha onde estão escondidos e Rio acaba por ser detido.

Com o objetivo de salvar o homem que ama, Tokyo junta-se ao Professor na Tailândia para convocarem o resto da equipa e em conjunto, arranjarem um plano para salvar Rio. Com caras já bastante conhecidas do público e algumas novas, as personagens vão ter que arranjar forma de resgatar o jovem da prisão.

No final do trailer os realizadores desvendaram uma pequena grande surpresa para os fãs: Berlin está vivo e de volta.

Os macacões vermelhos, as estratégias e as armas estão de volta no dia 19 de Julho na Netflix.