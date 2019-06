PSP empresta único carro do posto para filmagens e pede boleia para socorrer mulher

Segundo uma denúncia do Sindicato Unificado da PSP, a PSP de Rio de Mouro em Sintra não teve forma de se deslocar para ajudar uma senhora que tinha caído do quarto andar de um prédio, visto terem emprestado o único carro disponível da esquadra para filmagens.

Segundo o Correio da Manhã, para chegarem ao local, os agentes tiveram de pedir apoio aos colegas da esquadra de São Marcos e ir de boleia em outro carro que não o do seu posto. "A única esquadra da Divisão de Sintra com viatura disponível era a de São Marcos", disse o presidente da SUP, Peixoto Rodrigues.

"É lamentável ter sido desviada uma viatura, cedida pela PSP em regime de gratificado, deixando uma esquadra sem viaturas. É negativo para os cidadãos", acrescenta.

A direcção nacional da PSP não confirma nem nega que a viatura estava ausente mas uma fonte oficial afirma que a alegação da SUP de que o carro do posto tinha sido cedido para filmagens é mentira. “A última cedência de material da PSP para filmagens ocorreu a 14 de maio".