Ricardo Teodósio reforça liderança no Nacional de Ralis

O piloto algarvio Ricardo Teodósio reforçou a sua liderança no Campeonato de Portugal de Ralis, ao chegar ao pódio no Rally de Portugal.

Ricardo Teodósio, em quatro provas, acumula já vitórias em Fafe e Mortágua, para além de mais duas presenças nos pódios, o terceiro lugar nos Açores e no Rali de Portugal, tendo aumentado a sua vantagem no topo do Campeonato de Portugal de Ralis.

Numa das provas mais duras do ano, Ricardo Teodósio e o navegador José Teixeira conseguiram novo resultado importante na luta pelo título nacional, garantindo o terceiro lugar no evento do Campeonato de Portugal de Ralis, tendo sido um problema na caixa de velocidades a impedir a dupla algarvia de terminar no segundo posto.

Ricardo Teodósio e José Teixeira cumpriram o objetivo a que se tinham proposto para o Vodafone Rally de Portugal, garantindo o seu quarto pódio em quatro provas no Nacional.

A dupla do Skoda Fabia R5 já tinha afirmado ser esta a prova mais dura do ano, “fruto da degradação dos troços pela passagem dos WRC, apostando numa estratégia cautelosa nas zonas mais difíceis do percurso”.

À entrada para a derradeira especial pontuável do Nacional, a primeira passagem pelos 37,6 kms de Amarante (PE10), o popular piloto da Guia, no Algarve, estava no segundo lugar entre os portugueses, vindo, no entanto, a ser traído pela caixa de velocidades, que ficou encravada na quarta velocidade, obrigando-o a descer ao terceiro lugar do CPR.

“Já sabíamos que esta prova iria ser duríssima e imprevisível e foi por isso mesmo que estabelecemos o pódio como grande objetivo, o que felizmente conseguimos, tendo sido necessário haver ‘cabeça’ para evitarmos as zonas mais degradadas para não furar ou ter problemas”, afirmou Ricardo Teodósio.

“Tentámos atacar um pouco mais na primeira especial de sábado, em Vieira do Minho, até vínhamos a ganhar tempo, mas apanhámos o pó de um concorrente que tinha dado um toque à nossa frente a partir daí decidimos não arriscar mais”, referiu Ricardo Teodósio, acrescentando que “em Amarante, a caixa ficou encravada em quarta e foi mesmo muito difícil fazer o resto do troço e depois completar toda a ligação até ao parque fechado, mas valeu a pena todo o sacrifício porque este é um pódio muito importante para as contas do campeonato”.

"As contas do campeonato foram sempre a nossa prioridade e no final do troço de Vieira do Minho decidimos que era importante manter o segundo lugar, só foi pena o problema na caixa de velocidades, mas o Rali de Portugal é mesmo assim e acredito que não foi uma prova fácil para ninguém”, confirmou o navegador José Teixeira.

O Rali de Castelo Branco, organizado pela Escuderia Castelo Branco, será disputado nos dias 22 e 23 de junho, dando início à fase de asfalto do Campeonato de Portugal de Ralis.