Ivo Rosa vai interrogar Ricardo Salgado no dia 8 de julho

O juiz Ivo Rosa, responsável pela Operação Marquês, vai ouvir Ricardo Salgado no dia 8 de julho, avança a SIC Notícias.

Recorde-se que o ex-primeiro-ministro José Sócrates é o principal arguido do processo e chegou mesmo a estar preso preventivamente quase durante um ano. É acusado de 31 crimes de corrupção passiva, falsificação de documentos, fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais.

O Ministério Público acredita que Sócrates terá recebido cerca de 34 milhões de euros em troco de beneficiar interesses de Salgado no então Banco Espírito Santo.

Ricardo Salgado é acusado de 21 crimes de corrupção ativa de titular de cargo político, corrupção ativa, branqueamento de capitais, abuso de confiança, falsificação de documento e fraude fiscal qualificada.

A Operação Marquês tem, no total, 28 arguidos: 19 pessoas e nove empresas. Vários pediram a abertura da instrução, entre os quais José Sócrates, José Paulo Pinto de Sousa - primo do exprimeiro-ministro -, Henrique Granadeiro, Bárbara Vara, empresas do grupo Lena e a sociedade Vale do Lobo Resort Turístico de Luxo.