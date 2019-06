Herdeira da Missoni deslumbra no casamento de Charlotte Casiraghi com mala portuguesa

Margherita Maccapani, herdeira da marca Missoni, marcou presença no casamento de Charlotte Casiraghi, filha de Carolina do Mónaco, e de Dimitri Rassam, que se realizou no último fim de semana. Entre o look escolhido há um objeto que está a chamar a atenção dos portugueses: a mala.

Para complementar o seu look, Margherita Maccapani escolheu uma mala com assinatura portuguesa. A peça, que tem a assinatura da marca Alameda Turquesa, custa 315 euros e chegou mesmo a ser notícia na Vanity Fair Espanha.