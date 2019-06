Detido homem que tentou violar crianças no Prior Velho

Um homem suspeito de abusar sexualmente de uma criança de 11 anos no Prior Velho, em Loures, no último sábado, foi detido e apresentado ao Juiz de Instrução Criminal para primeiro interrogatório judicial. De acordo com informação publicada no site oficial da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa (PGDL), o homem está indiciado pela prática dos crimes de coação sexual agravada, ofensa à integridade física e posse de arma proibida.

Segundo a PGDL, o arguido aproveitou-se da situação das vítimas, que passeavam, abordou-as “por trás, tendo com um dos braços rodeado o pescoço de uma das vítimas e agarrado nos calções da outra ofendida para a impedir de sair do local”. Sublinhe-se que tentou também beijar uma das meninas, sendo que a sua tentativa saiu gorada porque a menor “conseguiu libertar-se e fugir”.

Enquanto tentava beijar uma das crianças, agarrou a outra pelo braço e levou-a até um prédio em construção “onde lhe encostou uma faca ao seu pescoço tendo beijado a mesma nos lábios”. Recorde-se que o indivíduo foi impedido por populares e posteriormente encaminhado para o hospital devido aos ferimentos resultantes.

O alegado abusador ficou em prisão preventiva “por se verificar em concreto o perigo de continuação da atividade criminosa assim como a perturbação do inquérito”.