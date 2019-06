Banca digital já faz parte do quotidiano dos europeus

Seis em cada sete pessoas utilizam soluções da banca digital pelo menos uma vez por mês, sendo que 38% o fazem semanalmente ou mesmo diariamente. 63% utilizam apps de bancos tradicionais e um em cada cinco (20%) trabalha exclusivamente com bancos digitais.

Estas são as principais conclusões de um novo estudo encomendado pela Mastercard sobre o estudo da banca digital, efetuado em 11 países europeus.

O estudo revela ainda que, com o acesso à banca cada vez mais digital, as pessoas exigem segurança mais do que nunca e consideram mesmo este como o principal critério na utilização de serviços bancários digitais (67%). Num estudo semelhante realizado há dois anos, apenas 39% elegeram a segurança e proteção quando questionados sobre essa mesma questão.

Por outro lado, e apesar da conveniência ter perdido importância no momento da escolha (de 43% em 2017 para 33% em 2019), esta ainda é a maior vantagem das soluções da banca digital, por permitirem poupar tempo (66%) e por serem fáceis de utilizar (65%). Quase dois terços dos europeus (63%) também consideram que a procura por soluções financeiras móveis vai aumentar no futuro, uma vez que tornam as transações bancárias mais simples e fáceis. Mas, para isso, os bancos terão que implementar sistema de autenticação multifatorial e outras formas de segurança, como a biometria.

Ainda de acordo com o estudo promovido pela Mastercard, mais de 9 em 10 europeus acredita que a colaboração e as parcerias são essenciais para desencadear a inovação no setor financeiro e mais de 75% identificam a Mastercard como o parceiro certo neste processo de inovação, valorizando a tecnologia da empresa, que é de confiança, segura e de fácil utilização (28 %), pela fiabilidade das parceiras (23%) e pelos seus produtos inovadores (22%). Ao longo dos últimos dois anos, a Mastercard mais que duplicou as suas parcerias com bancos digitais na Europa, sendo que hoje, mais de 60 bancos confiam no know how tecnológico da Mastercard, na sua infraestrutura global e na sua capacidade para entregar soluções digitais.