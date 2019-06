Bolt chega ao Algarve

A Bolt (ex-Taxify) ruma ao sul e chega pela primeira vez ao Algarve, onde já tem motoristas prontos a aceitar as primeiras viagens.

“Consolidar a nossa presença no Algarve é um marco importante para a Bolt. Depois das grandes cidades, a região sul é uma das mais importantes do país, e sempre fez parte da nossa estratégia de expansão. É uma zona altamente turística, sobretudo durante os meses de verão, fazendo com que seja uma excelente oportunidade para oferecermos um serviço mais acessível entre as várias cidades do Algarve. A expansão para a quarta localização em Portugal mostra como temos ganho a confiança dos portugueses de forma rápida”, explicou, em comunicado, David Ferreira da Silva, responsável pela Taxify em Portugal.

Na mesma nota, a empresa explica que o valor praticado é “15% inferior ao principal concorrente e com um desconto até 50% para os utilizadores na região. Aos motoristas oferece uma menor taxa, ao cobrar apenas 15% de comissão para os que trabalham com a plataforma”.

Recorde-se que a Bolt chegou a Portugal em 2018 e passou recentemente por um rebranding global, que incluiu a mudança de nome de Taxify para Bolt, com o objetivo de alinhar a identidade da marca à sua visão mais abrangente do conceito de transporte. Os serviços da plataforma incluem ride-hailing com carros, motas e trotinetes elétricas partilhadas em vários países da Europa e África. A nível global, mais de 500.000 motoristas já usam a plataforma como emprego a tempo inteiro ou segundo emprego.