A partir do próximo ano letivo, as turmas do secundário vão ter menos alunos.

De acordo com o despacho de constituição de turmas, as turmas dos cursos científico-humanísticos passam a ter no máximo 28 alunos, menos dois do que estava anteriormente estabelecido. No mínimo, as turmas terão de ter 24 alunos.

Para os cursos profissionais, o mínimo passa a 22 dois alunos e o máximo para 28 - sendo que antes o máximo permitido era 30 alunos por turma e um mínimo de 24.