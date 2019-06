Kathryn Mayorga retirou queixa de violação contra Cristiano Ronaldo

A queixa de violação de Kathryn Mayorga contra Cristiano Ronaldo foi retirada, avança a agência Bloomberg.

De acordo a agência noticiosa, há cerca de um mês foi publicado um aviso da desistência do processo no Tribunal Estadual do Nevada, em Las Vegas. No entanto, o documento não informa sobre a existência, ou não, de um acordo entre o internacional português e a norte-americana.

Recorde-se que Cristiano Ronaldo conheceu Kathryn Mayorga em Las Vegas, no ano de 2009. Mayorga alegava que o craque português a tinha violado e que, para se manter em silêncio e não apresentar queixa, assinou um documento no qual Cristiano se comprometia a pagar 375 mil dólares – cerca de 324 mil euros.