Diana Monteiro indignada com atendimento: "Foram cabras comigo"

Diana Monteiro recorreu esta segunda-feira às redes sociais para partilhar com os seus seguidores um episódio que a indignou num espaço de estética.

“Pela primeira vez na minha vida, juro-vos, eu escrevi no livro de reclamações de um estabelecimento”, começou por referir a cantora, num vídeo partilhado através das Insta Stories do Instagram.

A também atriz começou por revelar que se dirigiu a uma loja num dos centros comerciais Alegro para remover o verniz das suas unhas, uma vez que o espaço que habitualmente frequenta não se encontrava aberto e se tratava de uma “urgência”.

“Reclamei que me estavam a magoar a puxar as mãos com muita força e disseram que eu é que estava tensa, que o problema era meu”, contou a artista, que realçou a “falta de simpatia”, “brusquidão” e “arrogância” com que foi atendida.

Diana Monteiro refere que não sabe os motivos para o comportamento das empregadas, uma vez que o mesmo não estava a acontecer com outros clientes e realça o comportamento de algumas mulheres entre elas.

“Muitas vezes as mulheres, umas com as outras são umas cabras e aquilo que eu senti naquele momento foi que foram cabras comigo por alguma razão que eu desconheço”, considerou.

A artista termina o desabafo partilhando que a forma como foi tratada a levou a chorar quando deixou o espaço e chegou ao carro.