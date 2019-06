Blaya mostra o verdadeiro eu nas redes sociais

A artista Blaya fez uma publicação no seu Instagram na passada segunda-feira onde mostra o seu verdadeiro eu.

“Podia encolher a barriga, meter as cuecas mais pra cima , amarrar o cabelo, endireitar as costas, nao mostrar a unha que arranquei, esconder as unhas dos pés porque o verniz está a sair , meter um sorriso e um olhar mais interessante... mas não, não me apetece” escreveu a cantora na legenda da fotografia.

Apesar da grande maioria dos seguidores da cantora aplaudiram Blaya, por esta não ter vergonha de mostrar quem é, outros atacaram-na afirmando que desleixo não é sinónimo de real.