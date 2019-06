Processo de Mayorga contra Ronaldo continua, apenas mudou de tribunal

Apesar de a queixa de violação apresentada por Kathryn Mayorga contra Ronaldo ter sido retirada no mês passado do tribunal estadual do Nevada, o caso não terminou.

De acordo com o Jornal de Notícias, que cita documentos judiciais, a queixa foi retirada do tribunal estadual do Nevada, mas o caso deu entrada, a 28 de janeiro de 2019, no US District Court do Nevada, que diz respeito a um tribunal do âmbito federal.

Segundo o mesmo jornal, em março deste ano, o mesmo tribunal deu um prazo de mais de 180 dias à norte-americana para notificar o craque português do processo, já que as tentativas de contacto falharam por não ter sido possível ter conhecimento da morada deste em Itália.

O mesmo documento acrescenta ainda que por agora o tribunal não vai avançar com outras medidas de notificação. Em causa está o facto de em dezembro passado, os advogados de Mayorga terem contactado uma “Autoridade Central” italiana para a notificação. Ainda assim, até ao momento, tinha sido contratado apenas um “assistente judicial”, que também falhou na tentativa de encontrar Ronaldo, escreve o Jornal de Notícias.

Depois de noticiada a retirada da queixa, tanto o advogado da norte-americana, como o advogado do futebolista português recusaram comentar o assunto.

As autoridades de Las Vegas também não prestaram quaisquer esclarecimentos.

Recorde-se que Cristiano Ronaldo conheceu Kathryn Mayorga em Las Vegas, no ano de 2009. Mayorga alegava que o craque português a tinha violado e que, para se manter em silêncio e não apresentar queixa, assinou um documento no qual Cristiano se comprometia a pagar 375 mil dólares – cerca de 324 mil euros.