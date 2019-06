Homem detido na posse de 18 armas de fogo

A GNR de Viana do Castelo deteve no passado domingo um homem de 57 anos, por estar na posse de várias armas de fogo e munições proibidas no concelho de Valença, Viana do Castelo.

Segundo comunicado da GNR, na sequência de uma fiscalização rodoviária os militares abordaram um condutor, que se veio a descobrir ter na sua posse 18 armas (entre brancas e de fogo) e munições.

Algumas das armas são consideradas de calibre de guerra. “Segundo o visado, o material apreendido destinava-se à venda na feira de velharias em Valença”, lê-se na nota das GNR.

As autoridades encontraram “sete armas de fogo longas, quatro revólveres, três pistolas, quatro sabres e ainda 485 munições de diversos calibres”.

O suspeito foi entretanto constituído arguido e tendo sido aplicada a medida de coação de termo de identidade e residência.

Os factos foram remetidos ao Departamento de Investigação e Ação Penal de Valença.