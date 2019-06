Sabia que o ar de sua casa pode ser tóxico? Algumas formas para o melhorar

O ar poluído dentro de casa pode ser bem mais tóxico do que o ar exterior. De acordo com a Agência de Proteção Ambiental dos EUA, a poluição interna pode ser duas a cinco vezes maior do que a poluição exterior.

Mas se no exterior não consegue controlar os gases poluentes presentes no ar, na sua casa existem algumas maneiras que o ajudam a mudar esse panorama.

Primeiro deve melhorar a ventilação: pode abrir janelas e portas para que o ar fresco entre ou então pode recorrer ao ar condicionado se este estiver filtrado. Não se esqueça de ligar o exaustor quando cozinhar para reduzir a presença de partículas poluentes do ar.

Se os filtros de ar são caros pode sempre poupar uns trocos e optar por uma opção mais barata: plantas, que ajudam a eliminar toxinas presentes no ar.

Se fuma, evite fazê-lo em locais fechados. E deve ainda lavar frequentemente as roupas da cama, tapetes e deixar a roupa a secar junto a uma janela aberta.

Por ano morrem cerca de sete milhões de pessoas devido à poluição atmosférica.