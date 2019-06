Bolsonaro acredita em Neymar depois de este ter sido acusado de violação

Esta quarta-feira, o presidente brasileiro disse que acredita em Neymar, depois de ter surgido a acusação de violação.

“Hoje devo estar no jogo do Brasil, espero dar um abraço ao Neymar antes do jogo. Ele está num momento difícil, mas acredito nele. Neymar, hoje à noite estamos juntos”, disse Jair Bolsonaro aos jornalistas.

Recorde-se que o futebolistas brasileiro que, atualmente, joga como ponta-esquerda no Paris Saint-German, foi acusado de violação por uma mulher brasileira não identificada. De acordo com a mesma, citada por variados órgãos de comunicação brasileiros, o jogador convidou-a para passarem a noite de 15 de maio, juntos, num hotel parisiense.

No entanto, o jogador já veio desmentir as alegações afirmando que a acusação foi feita “por motivo de extorsão”.

Num vídeo publicado no Instagram – que acabou por ser eliminado – o jogador disse ter sido vítima de um esquema: "Fui induzido a isso, foi algo que aconteceu, foi uma armadilha e acabei caindo, mas que isso sirva de lição daqui em diante”.