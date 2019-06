UEFA Nations League: Portugal vence Suíça em casa

Numa grande competição jogada em casa, algo que não acontecia desde o EURO 2004, o objetivo primordial da equipa lusitana foi fazer mais, melhor, ganhar e colocar outro troféu na prateleira: para se juntar ao do EURO 2016.

Nesta meia-final, Fernando Santos contou com Cristiano Ronaldo que, ao minuto 25, marcou o primeiro golo e, aos minutos 88 e 90, mais dois. Na equipa adversária, Ricardo Rodríguez goleou ao minuto 57. As estatísticas do jogo apontam que os portugueses remataram dez vezes, enquanto os suíços remataram dezasseis.

Aos 83 minutos, Renato Steffen substituiu Zuber. Aos 85, Shaqiri teve uma entrada faltosa sobre Gonçalo Guedes e, apesar de ter pedido desculpa ao jogador, não escapou ao cartão amarelo. Aos 89, Drmic substituiu Freuler. O último golo de Ronaldo, aos 90 minutos, resultou de uma perda de Schar, sendo que o capitão atirou certeiramente. Aos 90 minutos, João Moutinho substituiu Bruno Fernandes. Nos cinco minutos de compensação, o livre de Rodríguez foi desviado logo na primeira linha de defesa. Perto do final, Rui Patrício defendeu uma bola metida da direita.

No fim da partida, que teve arbitragem do alemão Felix Brych, cantava-se o hino nacional no Estádio do Dragão. Portugal passou à final da Liga das Nações e regressará ao Porto, no domingo, para disputar o troféu com o vencedor da partida Holanda-Inglaterra de quinta-feira.