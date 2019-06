NBA. Raptors ganham na casa dos bicampeões (com vídeo)

Conjunto de Toronto lidera a final depois de triunfo claro no jogo 3: 109-123

Grande surpresa no jogo 3 da final da NBA: os Toronto Raptors foram a casa dos Golden State Warriors, bicampeões em título, vencer por claros 123-109 e voltaram assim a estar na frente, depois de já terem ganho o primeiro jogo, esse realizado no Canadá - pelo meio, os Warriors venceram o jogo 2, também em Toronto.

Os Warriors, é preciso dizê-lo, estiveram mais uma vez limitados pelas ausências de Kevin Durant e Klay Thompson. E até contaram com um Stephen Curry de sonho: o base de 31 anos somou 47 pontos!!!, no que é o melhor registo ofensivo da sua carreira nos playoffs, além de sete assistências e oito ressaltos. Nos Raptors, Kawhi Leonard voltou a ser o elemento mais em foco, com 30 pontos, seis assistências e quatro ressaltos, mas também Kyle Lowry se destacou: 23 pontos, nove assistências e quatro ressaltos.

Muita expetativa agora para ver a reação dos bicampeões em título, obrigados a vencer pelo menos mais uma partida fora de portas para continuar a alimentar o sonho do inédito tricampeonato. Para já, o jogo 4 disputar-se-á novamente em Oakland, na madrugada deste sábado