'This Is Me': o documentário sobre as últimas semanas de vida de uma jovem irlandesa

“Será difícil filmarem-me quando estiver no leito da morte mas, se as pessoas me virem nessa posição, perceberão que devem fazer tudo para se proteger” avançou Brennan no filme.

Laura Brennan, de 26 anos, foi diagnosticada com cancro do colo do útero há três anos. Residente em Ennis, na Irlanda, tornou-se uma defensora ativa da vacina contra o Vírus do Papiloma Humano (VPH), uma proteção para que o risco das jovens padecerem da doença seja reduzido. Antes de perder a vida, Brennan confessou um desejo: ser filmada dentro do caixão.

Com o objetivo de sensibilizar as pessoas para os efeitos da doença, a mulher permitiu que uma equipa de filmagens captasse imagens relativas às suas últimas semanas. Deste trabalho, resultou ‘This Is Me’ (em português, Esta Sou Eu), que estreou no canal RTE no final de maio. “Será difícil filmarem-me quando estiver no leito da morte mas, se as pessoas me virem nessa posição, perceberão que devem fazer tudo para se proteger” avançou Brennan no filme, acrescentando ainda que representa a “realidade das raparigas que não foram vacinadas”.

Em ‘This Is Me’, podemos ver Laura a viver ao máximo os momentos restantes com os pais e os irmãos. Numa das cenas mais chocantes, é possível observá-la a visitar uma oficina do Pai Natal e a dizer entre lágrimas: “acredito profundamente que será o meu último Natal”.

Porém, Brennan nem sempre recebeu apoio por parte de quem acompanhou o seu percurso. Nas redes sociais da rapariga, podiam ler-se comentários como “fizeram-te uma lavagem cerebral” ou “mereces estar doente”. Isto deve-se ao facto do VPH poder ser sexualmente transmissível, “mas 80% da população mundial pode tê-lo em qualquer fase da vida”, adiantou a jovem.

“O cancro pode mudar o nosso corpo e a nossa forma de pensar mas nunca mudará a minha maneira de ser” afirmou Brennan no documentário. Sublinhe-se que, na Irlanda, um país maioritariamente conservador, todas as crianças que se encontram no 1º e 2º ciclos do Ensino Básico (entre os seis e os onze anos) recebem a vacina de forma gratuita por o National Immunisation Office acreditar que se trata da faixa etária na qual se adquire uma maior imunidade contra o VPH.

Este programa de vacinação encontra-se em vigor desde 2010, contudo, a taxa de vacinação situava-se nos 51% por os pais acreditarem em teorias relativas aos efeitos adversos da proteção. Mas, com a campanha levada a cabo por Brennan, a taxa subiu para 70% este ano.

“Ela era uma luz na vida das pessoas que a conheciam” descreve a família da jovem que, agora, assumirá a sua missão.

Clique aqui para ter acesso ao documentário.