Campanha publicitária com Neymar cancelada pela Mastercard

A campanha publicitária da Mastecard relacionada com a Copa América, que estava prevista acontecer com o jogador Neymar, foi cancelada esta quinta-feira. O cancelamento está relacionado com o caso de violação que gira recentemente em torno do jogador.

"Nós temos uma série de ativações de marketing planeadas para o decorrer do campeonato que são focadas em promover o uso do pagamento por aproximação. Tomámos a decisão de parar estas ativações que incluem o embaixador da marca até que o assunto seja resolvido", afirmou, em comunicado, a Mastercard.

Neymar foi acusado de ter violado uma mulher em Paris a 15 de maio deste ano. Ao tentar provar a sua inocência, o jogador publicou mensagens privadas que teve com a mulher, nas suas redes sociais.