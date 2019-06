“Você pedia mais”, diz Neymar em troca de mensagens depois de Najila enviar foto das nádegas

As mensagens foram divulgadas esta sexta-feira pelos canais brasileiros TV Record e Globo, que tiveram acesso à troca de mensagens entre a modelo brasileira e o jogador do PSG.

De acordo com as estações brasileiras, as mensagens têm data de 16 de maio depois do primeiro encontro entre os dois num hotel de Paris.

Nas mensagens agora divulgadas é possível constatar a modelo brasileira a queixar-se que ficou com hematomas nas nádegas. Neymar defendeu-se e disse que não foi o único culpado que e que a mulher “pedia mais”.

Veja a transcrição da conversa (sem correção ortográfica), na íntegra:

(Os horários são os indicados no celular. Não está claro se são de Paris ou de Brasília)