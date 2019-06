Em semana de feriados, o preço da gasolina e do gasóleo vão descer

Na próxima semana espera-se uma descida significativa no preço dos combustíveis. Prevê-se que a gasolina desça mais de 7 cêntimos por litro e que o preço do gasóleo desça mais de quatro cêntimos, segundo fonte do setor ao Dinheiro Vivo.

O preço da gasolina deverá regressar ao nível dos 1,55 euros por litro, enquanto o gasóleo deverá baixar para os 1,38 euros por litro, segundo a Direção-Geral de Energia e Geologia.