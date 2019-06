FC Porto recorre à decisão do Tribunal

Em comunicado divulgado no site oficial, o clube garante que "não se conforma" com a decisão, que penaliza a "divulgação de informação que o próprio tribunal reconheceu como verdadeira".

O FC Porto anunciou que vai recorrer para o Tribunal da Relação do Porto da sentença conhecida esta sexta-feira que obriga o clube a pagar uma indemnização de 2 milhões de euros ao Benfica.

Em comunicado divulgado no seu site, o clube garante que "não se conforma" com a decisão, que penaliza a "divulgação de informação que o próprio tribunal reconheceu como verdadeira".

"O FC Porto reitera que todas as divulgações efetuadas no Porto Canal foram sempre realizadas ao abrigo do direito à informação e da salvaguarda da verdade desportiva, à imagem do que tem sido feito por órgãos de comunicação social de prestígio de países civilizados, como é o caso da revista alemã Der Spiegel, e tendo em conta a jurisprudência dominante nas instâncias judiciais europeias em relação a estas matérias" escreveram no comunicado.