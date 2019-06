Exame a Najila não mostra lesões de violação sexual

O resultado deste exame difere do primeiro, feito num médico particular, em que Najila apresentava alegadas lesões nas coxas e nas nádegas.

Depois de ter acusado Neymar de violação no passado dia 31, Najila Trindade teve de ser submetida a um exame para provar a veracidade da alegada agressão sexual.

Segundo a Record Tv, o resultado do exame foi conhecido esta sexta-feira e o resultado não apresenta lesões típicas de uma violência sexual. O único ferimento estava no dedo da modelo.

No entanto, este resultado difere dos primeiros exames particulares feitos por Najila num médico particular, seis dias depois da violação onde foram verificadas lesões nas coxas e nas nádegas, que alegadamente ocorreu no dia 15 de maio.