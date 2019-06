Facebook suspende instalação prévia da aplicação nos telemóveis da Huawei

As restrições surgem depois de o presidente norte-americano Donald Trump ter decidido que a empresa representa uma "risco inaceitável" para a segurança do país

A plataforma de Mark Zuckerberg proibiu a Huawei de instalar previamente o Facebook nos seus telemóveis. O anúncio foi feito esta sexta-feira.

Em causa está o facto de os telemóveis pertencentes à marca Huawei passarem a ter acesso negado à playstore, assim como às atualizações do sistema operativo Android, por parte da Alphabet, a empresa-mãe da Google. As restrições surgem depois de o presidente norte-americano Donald Trump ter decidido que a empresa representa uma "risco inaceitável" para a segurança do país, tendo colocado a marca numa lista negra.

De acordo com a rede social, citada pela agência Associated Press, enquanto a plataforma estiver a analisar as restrições impostas por Trump, a instalação da aplicação para a Huawei está suspensa.

No entanto, os utilizadores que já tenham esta aplicação instalada nos seus dispositivos podem continuar a usá-la e ainda a fazer as devidas atualizações.