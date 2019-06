Português salva condutor de camião em chamas em Espanha

Um camionista despistou-se esta madrugada numa autoestrada na zona de Verín na Galiza, depois de ter adormecido.

O despiste despoletou um incêndio na viatura, já fora da estrada, capotado.

Segundo uma fonte oficial das autoridades, citada pelo jornal diário Faro de Vigo, o condutor terá adormecido ao volante.

Um camionista português, ao passar pelo local também ele a conduzir um camião, apercebeu-se que o condutor estava preso na cabine, amassada. Mesmo com as chamas, conseguiu aproximar-se e retirar o homem do camião. Foi o primeiro a chegar ao local do acidente, que terá ocorrido pelas 3h30.

Uma vez salvo, o homem de 45 anos que corria o risco de morrer numa futura explosão da viatura, ficou apenas com ferimentos ligeiros.

Segundo a Guarda-Civil espanhola, a ajuda do português foi fundamental para evitar a morte do condutor.

O camião transportava gomas, gelados e outros congelados. A circulação ficou condicionada por umas horas mas, desde as sete da manhã que regressou ao normal.