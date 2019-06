Rio Ave. Luís Nascimento deixa Benfica para se juntar a Carvalhal

O técnico de 39 anos inicia um percurso muito semelhante ao do irmão, o campeão nacional Bruno Lage

O Benfica anunciou esta sexta-feira a saída de Luís Nascimento, que na última temporada foi o treinador dos juvenis e depois dos juniores dos encarnados. O técnico de 39 anos irá mudar-se para o Rio Ave, onde assumirá as funções de treinador-adjunto de Carlos Carvalhal.

Curiosamente, Luís Nascimento é irmão de Bruno Lage e inicia assim um percurso muito semelhante ao do treinador campeão nacional pelo Benfica, que passou oito épocas nas camadas de formação das águias antes de se juntar a Carvalhal, primeiros nos Emirados Árabes Unidos e depois em Inglaterra. O agora adjunto do Rio Ave estava há 14 épocas na estrutura das águias, registando passagens por vários escalões da formação e quatro títulos de campeão nacional em iniciados.

"Quando o Bruno [Lage] tomou a decisão de regressar ao Benfica, sem qualquer tipo de influência da parte dele surgiu a ideia de eventualmente vir a trabalhar com eles [equipa técnica liderada por Carvalhal] e o que é certo é que nunca me tinham falado no caso até surgir essa possibilidade. Acho que é o passo certo para dar continuidade à minha evolução e aprendizagem", referiu Luís Nascimento ao canal de televisão dos encarnados.