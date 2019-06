Idosos abandonados por filho em café

Hilda, de 86 anos e Hugo, de 92, foram abandonados pelo filho num café da cidade de Rosário, na Argentina. Após serem despejados do seu apartamento por falta de pagamento da renda, o homem decidiu levar os idosos para um estabelecimento comercial, deixando-os no mesmo com alguns pertences e a esperança de que voltaria “dali a bocado”.

À medida que as horas passavam, os funcionários do café começaram a preocupar-se. Contudo, o casal assegurou que o filho voltaria e não havia motivo para alarme. O problema? Não tinham nenhum número de telemóvel para contactar o alegado desaparecido.

Após sete horas, as autoridades chegaram ao local e conseguiram conversar, via telefónica, com Raúl, o outro filho de Hilda e Hugo. Citado pelo Canal 5, o homem admitiu que “chegou imediatamente à dependência policial” e “não tinha noção da magnitude dos problemas económicos” dos progenitores. Acabou por levar os pais para casa e, no dia seguinte, contou à comunicação social que passaram a noite “sem inconvenientes” e “esperam voltar a viver sozinhos brevemente”.

“Não temos meios para pagar um aluguer. Somos reformados e gastamos pouco. Só um pouquinho em remédios, apesar de sermos saudáveis” afirmaram os idosos ao mesmo canal televisivo. No entanto, o paradeiro do filho que cometeu os factos criminosos ainda não é conhecido.