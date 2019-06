Início de fim de semana marcado pela subida de temperatura

No interior, as temperaturas registaram um aumento significativo de temperatura.

No início de fim de semana é possível encontrar céu limpo ou pouco nublado por todo o país. Nas regiões do interior, as temperaturas registaram um aumento significativo de temperatura e no Norte e Centro é possível que existam períodos de nebulosidade durante a tarde.



De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, a temperatura máxima vai variar entre os 28 graus, em Faro, e os 18 graus, em Aveiro e Viana do Castelo. A temperatura mínima vai atingir os 15 graus no distrito de Faro e os 5 graus na Guarda.