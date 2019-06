Reino Unido. Cinco adolescentes detidos por agressões a casal de lésbicas

A Polícia Metropolitana de Londres (Scotland Yard) anunciou ter detido cinco adolescentes, com idades entre os 15 e os 18 anos, na sequência das agressões de que foram alvo na quarta-feira Melania Geymonat e Chris, um casal lésbico que se recusou a beijar-se à força à frente de um grupo de homens.

As duas jovens seguiam num autocarro noturno em direção a Camden Town, em Londres, quando foram abordadas por quatro homens com comportamento “machista, misógino e homofóbico“, segundo descreveu Melania numa publicação no Facebook. "Começaram a comportar-se como hooligans, exigiam que nos beijássemos para que se divertissem a ver, chamaram-nos lésbicas e descreveram posições sexuais. Para acalmar os ânimos, comecei a fazer piadas, pensando que talvez isso os afastasse, mas eles ficaram cada vez mais insistentes”, contou a mulher de 28 anos.

Com a recusa do casal em fazer o que lhes era exigido, os homens agrediram-nas, deixando-as a sangrar. "Lembro-me de ver a Chris no meio do autocarro a lutar contra eles, com a cara ensanguentada, e de levar um murro. Fiquei tonta ao ver o meu sangue e caí para trás. Não me lembro se perdi ou não a consciência. Senti sangue e só via sangue na roupa e no chão", continuou Melania, queixando-se ainda de lhes terem sido roubados todos os pertences antes da polícia chegar ao local. "Ainda não sei se o meu nariz está partido e ainda não fui capaz de regressar ao trabalho. Não me lembro de todo o episódio, mas a palavra 'tesoura' ficou na minha cabeça", completou.