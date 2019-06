FC Porto. Renzo Saravia oficializado (com vídeo)

O FC Porto oficializou este sábado a contratação de Renzo Saravia, lateral-direito argentino de 25 anos que nas últimas duas temporadas representou o Racing Avellaneda (campeão na última). O internacional pelo país das pampas assinou pelos dragões para as próximas quatro temporadas (até 2023).

Integrado na seleção que irá disputar a Copa América, Saravia dirigiu as primeiras palavras aos adeptos portistas através de uma mensagem em vídeo. "Falaram-me maravilhas, estou com vontade de começar e crescer, desfrutar do clube e da cidade", referiu o novo jogador dos azuis-e-brancos.

🎙As primeiras palavras do nosso reforço



▶Idade: 25 anos

▶Posição: Defesa direito

▶Naturalidade: Villa María, Argentina

▶Clubes anteriores: Racing Club (2017/18 e 2018/19) e Belgrano (2012/13 a 2016/17)

▶Internacional A pela Argentina#FCPorto #BemvindoSaravia pic.twitter.com/lhpFrxkBWa — FC Porto (@FCPorto) 8 de junho de 2019

Renzo Saravia, que jogou durante cinco temporadas no Belgrano, antes de chegar ao Racing, torna-se assim o primeiro reforço portista para a época 2019/2020. A contratação do defesa argentino abre também as portas de saída a Maxi Pereira, que termina contrato com os dragões no fim deste mês.