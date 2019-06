Irmãos motard morrem a caminho de concentração nos Açores

Dois irmãos motard, uma mulher e um homem, morreram este sábado, a caminho de uma concentração de motos, na Ilha de São Jorge, da Região Autónoma dos Açores.

O acidente ocorreu na freguesia da Urzelina e as vítimas mortais tinham ido desde a Ilha do Faial para São Jorge a fim de participarem no São Jorge Moto Fest 2019, a primeira iniciativa do género naquela ilha e onde estão cerca de 400 motards.

A concentração é organizada pelo grupo Dragon Riders Motard Club, sediado na ilha de São Jorge, que ao longo de meses preparou tudo ao pormenor para a receção de motards de várias ilhas, tendo o duplo acidente mortal deixado a comunidade em estado de choque.

Esta iniciativa começou sexta-feira e decorre até segunda-feira, não havendo indicações nesta fase de um eventual cancelamento de algumas atividades da mesma concentração, que integra concertos, atuações de DJ e cerimónias religiosas, entre outras.