FC Porto acedeu a informações confidenciais sobre treinos de Bruno Lage no Benfica

O clube azul e branco acedeu a informações confidenciais sobre os treinos de Bruno Lage no Benfica, escreve o Correio da Manhã, que cita a sentença que condenou o FC Porto a pagar dois milhões de euros aos encarnados no caso dos emails.

De acordo com o mesmo jornal, entre os vários ficheiros que foram apreendidos ao FC Porto estavam documentos com metodologias avançadas para sessões de treino, que haviam sido elaboradas por Bruno Lage, Chalana e Pedro Valido – que trabalharam juntos na formação do Benfica nas temporadas de 2010/11 e 2011/12.

Além dos documentos sobre as sessões de treino, o FC Porto acedeu ainda a um relatório sobre a assiduidade e o desenvolvimento físico dos jogadores, bem como a documentos com esquemas táticos a adotar em situações de bola parada e planos de jogo.

Segundo a mesma sentença, os ‘dragões’ tinham também na sua posse um documento sobre a estratégia de desenvolvimento de alto rendimento, que havia sido preparado por Pedro Mil-Homens, que se assumiu como diretor-geral de futebol do Benfica em 2017, escreve o Correio da Manhã.