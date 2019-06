Comemorações do Dia de Portugal em 2020 na Madeira

Presidente admite que comemorações podem ser estendidas a África do Sul

Marcelo Rebelo de Sousa disse este domingo que as comemorações do Dia de Portugal, em 2020, terão lugar na Região Autónoma da Madeira.

"Para o ano, as comemorações serão na Madeira - é um compromisso já assumido. Só não foi este ano por causa das eleições para a Assembleia Legislativa Regional da Madeira [em setembro próximo]", disse o Presidente da República, citado pela agência Lusa, em Portalegre, onde este ano se realizam as comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas.

As comemorações, em 2020, começam na Região Autónoma da Madeira e, segundo Marcelo Rebelo de Sousa, serão estendidas "provavelmente, numa comunidade madeirense grande".

"Eu diria, provavelmente, as comunidades sul-africanas, que há muito tempo esperam por essa oportunidade. Mas isso se definirá a seu tempo”, disse o chefe de Estado, depois de afastar a hipótese da Venezuela.