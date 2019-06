Porto. NOS Primavera Sound gera 18,5 milhões de euros

A organização do festival NOS Primavera Sound, que decorreu no último fim de semana no Porto, gerou uma receita de cerca de 18,5 milhões de euros para o evento e para a cidade.

Nos três dias, cada festivaleiro gastou no recinto, em média, 103,65 euros. Já as pessoas que vivem fora do Porto gastaram na cidade, em média, 563,43 euros durante os dias do festival.

“Os valores totais gerados para a cidade ascenderam a cerca de 18,5 milhões de euros. Estes valores vêm sobretudo do alojamento (os festivaleiros que dormiram no Porto preferiram o hotel - 27,2% - apartamentos - 20,9% - e Hostel - 19,9%), da alimentação e de atividades paralelas como visitas às caves de vinho do Porto, museus, de assistir a espetáculos e outros eventos culturais, animação noturna, de compras em comércio local, etc.”, lê-se no comunicado enviado às redações.

Um estudo conduzido pelo Núcleo de investigação do ISAG – European Business School traçou ainda um perfil dos festivaleiros que passaram pelo NOS Primavera Sound. 62,1% do público era do sexo feminino e as faixas etárias mais representativas foram entre os 18 e os 25 anos (45,5%) e entre os 26 e os 35 anos (35,8%).

Além disso, houve um aumento de 18% face ao ano anterior no que diz respeito ao público internacional – pelo Parque da Cidade passaram 33 nacionalidades diferentes. Sem contar com o português, o espanhol (28,1%), inglês (14,1%), francês (12,8%) e italiano (10,1%) foram as línguas mais ouvidas durante estes três dias.