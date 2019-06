Pato Donald faz hoje 85 anos | VÍDEO

Inspirado no jogador de críquete Donald Bradman, o pato mais conhecido no mundo inteiro apareceu pela primeira vez na curta-metragem ‘The Wise Little Hen’ (‘A Galinha Sábia’, em português), que estreou a 9 de Junho de 1934.

Desde os primeiro tempos que o Pato Donald é o que é hoje: tanto explode e grita com todos, como é o salvador da história e ajuda aqueles que precisam.

Acompanhado pelo seus sobrinhos Huguinho, Zezinho e Luisinho, pelo Tio Patinhas e, claro, por Mickey, Pateta e Pluto, o Pato Donald já entrou em milhares de filmes. Entre eles estão ‘O Conto de Natal’, inspirado na obra de Charles Dickens, ‘A Caixinha das Surpresas’, uma aventura pelo México, Brasil e América Central, e imensas curtas-metragens hilariantes.

As páginas oficiais da Disney e do próprio Pato Donald no Facebook também assinalaram esta data especial