Futsal. Benfica vence jogo 3 da final e fica a um triunfo do título

Águias bateram o Sporting por 4-3 no Pavilhão da Luz e podem selar as contas do campeonato na quinta-feira, no Pavilhão João Rocha

O Benfica está mais perto de celebrar a conquista do título de campeão nacional de futsal. As águias venceram este domingo o Sporting no terceiro jogo da final, por 4-3, no Pavilhão da Luz, e passaram para a frente: somam agora dois triunfos, contra um dos leões.

Os encarnados adiantaram-se no marcador aos seis minutos, por Fernandinho, com Dieguinho a ser expulso pouco depois por atingir Robinho. André Coelho faria o 2-0 aos dez minutos, com o Sporting a reduzir a desvantagem em cima do intervalo por intermédio de Pany Varela.

Já na segunda parte, Fernandinho e Robinho marcaram dois golos no espaço de seis minutos e deixaram a impressão de que tudo estava resolvido. Erick Mendonça e Rocha ainda viriam a reduzir para os leões, mas a vitória não fugiu mesmo ao Benfica, que pode selar as contas do título se vencer na próxima quinta-feira o jogo quatro, que se disputa a partir das 17h00 no Pavilhão João Rocha.