Futebol de praia. Braga sagra-se tricampeão europeu

Os guerreiros do Minho golearam na final da Euro Winners Cup os polacos do KP Lodz por 6-0

O Braga conquistou este domingo a Euro Winners Cup – competição de futebol de praia equivalente à Liga dos Campeões no futebol de 11 – pela terceira temporada consecutiva, após golear o KP Lodz, da Polónia, por 6-0 no jogo decisivo, disputado na Nazaré.

Bokinha inaugurou o marcador a abrir a segunda parte, com os restantes cinco tentos a surgirem apenas no último período, apontados por Jordan, Filipe Silva, Bernardo Botelho e Bé Martins, que bisou. Os guerreiros do Minho juntam este título ao de campeão do mundo conquistado em janeiro.

Numa mensagem publicada no site do clube, o presidente António Salvador frisa que este triunfo permite ao Braga reafirmar-se como "a grande potência da modalidade a nível nacional e internacional", lembrando ainda os cinco títulos nacionais conquistados nos últimos seis anos.