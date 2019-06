Marques Mendes dá quatro ideias a Rui Rio

Ex-líder do PSD diz que o partido deve apresentar "uma agenda de ideias alternativas" e avisa que é um erro atacar Marcelo

Marques Mendes aconselha Rui Rio a apresentar “uma agenda de ideias alternativas”.

Para o comentador, o PSD deve avançar com propostas para reduzir a carga fiscal, diminuir as desigualdades sociais, combater a corrupção e combater o défice demográfico. “As pessoas querem um projeto alternativo”, disse, no seu comentário na SIC, Luís Marques Mendes.

O ex-líder do PSD criticou ainda os dirigentes do partido que durante a semana fizeram críticas ao Presidente da República por ter antecipado uma crise na direita. Para Marques Mendes, é “um erro” e “nunca compensa atacar o Presidente da República”.