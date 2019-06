Portugal "é muito maior que as suas fragilidades e erros"

No dia de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa enalteceu o país afirmando que a nação "é muito maior que as suas fragilidades e erros" durante o seu discurso, em Portalegre.

O Presidente da República abordou a história do país que tem “quase 900 anos” e destacou o mérito da nossa língua, utilizada pelos países da comunidade CPLP. “É por isso que temos uma comunidade mais inclusiva apesar das suas desigualdades. Que temos o mérito que os outros nos reconhecem mesmo quando nós hesitamos em nele nos reconhecermos. Mas também uma pátria irmã de muitas outras que conosco partilham uma comunidade de língua e sonhos".

Apesar de abordar o passado orgulhosamente, Marcelo destaca a importância do foco nos próximos capítulos da história. “O futuro é o nosso propósito cimeiro” declara.

E para alcançar novas vitórias, o Presidente relembra que “os nossos fracassos coletivos, os nossos erros antigos ou novos" não devem ser apagados."Não podemos nem devemos esquecer ou minimizar insatisfações, cansaços, indignações, impaciências, corrupções, falências da justiça, exigências constantes de maior seriedade ou ética na vida pública", declarou

Para o Presidente da República “celebrar o nosso dia, em Portalegre, na cidade da Praia e em Mindelo, é celebrar o essencial do que somos: uma só pátria” e uma forma de enriquecer “os portugais que as nossas comunidades criam lá fora” e os “portugais que se formam cá dentro”.

O chefe de Estado considerou que a escolha de estar em Portalegre é uma forma de assumir “o valor de um compromisso acrescido para com estas e estes portugueses que resistem à distância física e que não renunciam a querer ser cidadãos de primeira, como aqueles que cresceram e viverem nas metrópoles, onde estão centrados os poderes públicos”.

Para Marcelo o 10 de Junho tem de ser mais que “um rito de passagem, uma conveniência de ocasião, mais que um pretexto de evocação do passado. Tem de ser um compromisso de futuro para com esta terra e para com esta gente”.