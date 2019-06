Ana Gomes diz que Vítor Constâncio “perdeu toda a credibilidade”

Ana Gomes lamentou a atuação de Vítor Constâncio na comissão parlamentar de inquérito à Caixa Geral de Depósitos. Para a antiga eurodeputada, o ex-governante do Banco de Portugal (BdP) "perdeu toda a credibilidade".

"[Vítor Constâncio] veio dizer que a idoneidade de Berardo não se discutia. Não se discutia? Mas não é essa uma das funções do supervisor do Banco de Portugal? Avaliar a idoneidade das pessoas?", questionou.

A comentadora da SIC insurgiu-se contra o facto de Francisco Assis ter tomado uma posição pública em defesa do antigo responsável do BdP. Numa nota enviada às redações o militante socialista apontou que Vítor Constâncio "é um homem sério" e que está a ser alvo de um "linchamento moral". Ana Gomes considera "que não há nada de moral", mas sim uma necessidade de compreender o papel do responsável em todo o caso.

Vítor Constâncio tem sido alvo de várias críticas devido às declarações que prestou na comissão parlamentar, após ter afirmado que não se recordava do acordo realizado entre o Banco de Portugal e a Fundação Berardo, em 2007, sobre a compra de ações do BCP com 350 milhões de euros emprestados pela Caixa Geral de Depósitos.