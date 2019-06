Lei de Bases da Saúde. PCP contesta proposta do Bloco de Esquerda

O PCP defendeu que a questão das PPP, no âmbito da revisão da Lei de Bases da Saúde, deve ser assumida na atual legislatura.

Jorge Pires contestou a proposta apresentada pelo Bloco de Esquerda e asseverou que o PCP não concorda que “a discussão de um problema” fique para um futuro no qual não se sabe quem vai estar no poder. “A gestão das unidades do SNS é pública, ponto final”

O dirigente da comissão política do PCP defendeu ainda que “se dúvidas ainda subsistissem exemplos como os de Braga, Cascais, Loures e Vila Franca, mostram que ao contrário do que se vinha afirmando não são garantidos os direitos dos utentes e não é cumprido o que está estabelecido com o Estado”.