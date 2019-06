Bênção dos Animais atrai milhares a Vila Verde

A tradicional Bênção dos Animais atraiu milhares de fiéis, com os seus bichos, até Vila Verde, distrito de Braga, numa manifestação religiosa cujas origens se perdem no tempo.

Na localidade de Mixões da Serra, da freguesia de Valdreu, em Vila Verde, milhares de pessoas, incluindo muitos estrangeiros, acorreram ao Santuário de Santo António de Mixões da Serra, às portas do Gerês.

Tudo começou há mais de trezentos anos, quando uma peste matou a maioria das cabeças de gado das famílias minhotas, que na altura significava o seu sustento. A população desesperada recorreu à oração e ao pedido de proteção divina, que segundo as gentes da serra minhota acabou por salvar muitos animais.

A construção do santuário foi, assim, uma demonstração de eterna gratidão, conseguida através da prosperidade recuperada da população do local, segundo explica o jornalista Nuno Cerqueira, no “Diário do Minho”.

Atualmente, o gado já não será em tão grande número, ou tão grande a dependência dele, mas certo é que lá vão aparecendo os bois e vacas para serem benzidos, como manda tradição, embora estejam em clara minoria em relação ao mundo equestre, segundo o mesmo jornal.

Há também muitos casos de animais domésticos, como cães e gatos, a serem por ali benzidos.