Epicentro registou-se a 80 quilómetros a sudoeste do Cabo de S. Vicente

Um sismo de 3,8 de magnitude na escala de Richter foi sentido, esta terça-feira de manhã, numa localidade do concelho de Vila do Bispo, em Faro.

O abalo foi registado pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera, que situou o epicentro a 80 quilómetros a sudoeste do Cabo de S. Vicente, na freguesia de Sagres, em Vila do Bispo.