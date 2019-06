Confusão sagrada de Katy Perry. Freira ataca cantora e acusa-a da morte de Catherine

A cantora Katy Perry está envolvida numa “confusão sagrada”. Em 2011, depois de a arquidiocese do convento Sagrado Coração de Maria em Los Angeles ter colocado o espaço à venda, Perry chegou-se à frente para comprar o local sagrado. No entanto, as irmãs Rita Callanan e Catherine Rose Holzman recusaram-se a abandonar o convento afirmando que são as verdadeiras proprietárias.

As mulheres defendiam ter comprado o convento em 1972. Quando a arquidiocese lhes disse em 2011 que tinham de abandonar o espaço, as irmãs decidiram vender o convento à empresária Dana Hollister, no entanto, a arquidiocese reclama que as freiras não tinham autoridade para o fazer e em 2018 o tribunal acabou por dar-lhe razão, anular a venda das irmãs e exigir uma indeminização de 15 milhões de dólares - 13,2 milhões de euros - não só a arquidiocese como também a Perry, visto esta já ter comprado o espaço.

Durante um audiência, em março de 2018, Catherine Holzman de 89 anos morreu durante a sessão em tribunal. Horas antes, pediu, durante uma entrevista, à cantora para parar com o processo. “Isto não está a fazer bem a ninguém e está a magoar muitas pessoas” disse.

Passado um ano, Rita Callanan, de 81 anos continua a acusar a cantora da morte de Catherine e diz que graças ao processo a sua própria saúde piorou. “Ela tem sangue nas suas mãos” disse a irmã numa entrevista ao New York Post publicada no sábado passado, onde admitiu não gostar de Perry e disse “tenho a certeza que ela não gosta de mim”.

Atualmente, Rita vive num centro de reabilitação e não sabe onde vai viver a seguir, depois de Perry ter ficado com a "sua casa".