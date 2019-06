EUA vs China. Guerra comercial paralisa comércio mundial

Relatório da Crédito y Caución revela que, no primeiro trimestre deste ano, as exportações dos EUA para a China caíram 30%. Exportações da China para os EUA baixaram 9%.

A guerra comercial entre os Estados Unidos e a China terá custos económicos significativos este ano: 0,2% do Produto Interno Bruto (PIB) no caso dos Estados Unidos. Um valor inferior ao da China: 0,5%. Estas são as principais conclusões do mais recente relatório da Crédito y Caución, que mostra a deterioração do comércio bilateral entre os dois países. Comércio esse que caiu 30% no caso das exportações dos Estados Unidos e 9% nas da China.

O relatório adverte que “a conclusão de que a China é menos afetada pela guerra comercial pode ser enganosa”.

Setores como metais, plásticos e maquinaria registaram quedas nas vendas de entre 20 a 40%, enquanto as restantes exportações chinesas para os Estados Unidos aumentaram 12%.

A seguradora alerta que uma grave escalada de protecionismo poderia desacelerar ainda mais o comércio mundial, que este ano crescerá 2%, analisando os efeitos possíveis para dois cenários: o primeiro, a evolução moderada do conflito, inclui tarifas de 25% para todo o comércio bilateral entre os Estados Unidos e a China e tarifas de 25%, com exceção do Canadá e do México, para automóveis e componentes. Segundo o relatório, o impacto deste cenário representaria uma décima no crescimento do PIB mundial em 2019 e uma desaceleração do comércio mundial até 1,3%, alerta a Crédito y Caución em comunicado.

A seguradora explica ainda que uma progressão do conflito no sentido de uma guerra comercial global “seria desastrosa para o crescimento do comércio internacional em 2019 e 2020”. Além das tarifas de 25% para o comércio bilateral entre os EUA e a China, este cenário contempla tarifas de 25% para a indústria automóvel sem exceções e tarifas de 10% para os restantes setores com a União Europeia e o Japão. Este cenário causaria, segundo o relatório Crédito y Caución, uma forte desaceleração do PIB mundial de quatro décimas em 2019, para 2,3% em 2019, e ainda mais grave em 2020, para 1,4%.

No pior dos cenários, garante a Crédito y Caución, o comércio mundial pararia este ano e sofreria uma contração de 2,3% no próximo.